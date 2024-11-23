«Говорил, не женюсь никогда»: рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца

На сцене артист появился в специальном электронном браслете.

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, впервые после скандала в бане вышел на сцену. Во время выступления артист взял паузу и сделал своей возлюбленной Разият Салахавой предложение руки и сердца. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры радостного события.

«Я говорил, что не женюсь больше никогда. Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться на колени сейчас, просто возьми это. Здесь сколько, семь тысяч свидетелей», — заявил Гуф со сцены, 26-летняя любимая певца кивнула в знак согласия.

Интересно, что на сцене рэпер появился с электронным браслетом на ноге.

5-tv.ru

Рэпер зачитал рэп про клинику, в которой еще недавно находился на лечении от наркотической зависимости, а также поблагодарил правоохранителей.

«Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминского округа», — сказал артист со сцены.

Кроме того, Гуф заявил, что в следующем году состоится его прощальный тур по России.

Дебош в бане

В ночь на 23 октября музыканта задержали в банном комплексе в Подмосковье за драку. Через некоторое время рэпер вышел в прямой эфир, где рассказал, что попал в отделение полиции, а также показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Пострадавший заявил, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Позднее выяснилось, что получивший «по уху» мужчина является сотрудником полиции. В травпункте он позднее засвидетельствовал, что получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту произошедшего начали проводить проверку по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал в отношении рэпера меру пресечения в виде запрета определенных действий. А именно ему нельзя посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшим. После этого артист отправился в реабилитационный центр, курс лечения которого был рассчитан на 28 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего у возлюбленной рэпера Гуфа случился нервный срыв.