Луна в раздоре с Сатурном: как лучше провести 23 ноября

Выходные начнутся сложно, однако все получится исправить.
Фото: 5-tv.ru
Долгожданное начало выходных в этот раз может разочаровать — суббота 23 ноября выдастся непростой и даже конфликтной. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.
В течение всего дня Луна будет находиться в раздоре с Сатурном. Так, можно почувствовать, как дела валятся из рук, а обстоятельства никак не складываются. Возможно, подпортят настроение старшие родственники или даже недовольная старушка в магазине. Не переживайте, если лишитесь на один день «звания» ответственного и разумного — эта далеко не ваша вина.
«Не ведитесь на провокации. Самое время взять хандру под контроль, запастись продуктами, навести порядок, дисциплинированно позаниматься йогой и растяжкой», — посоветовала астролог.
А вечером для расслабления лучше всего подойдет тихое уединение с книгой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака. Что сегодня ожидать от звезд?
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