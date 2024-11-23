Луна в раздоре с Сатурном: как лучше провести 23 ноября

Долгожданное начало выходных в этот раз может разочаровать — суббота 23 ноября выдастся непростой и даже конфликтной. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

В течение всего дня Луна будет находиться в раздоре с Сатурном. Так, можно почувствовать, как дела валятся из рук, а обстоятельства никак не складываются. Возможно, подпортят настроение старшие родственники или даже недовольная старушка в магазине. Не переживайте, если лишитесь на один день «звания» ответственного и разумного — эта далеко не ваша вина.

«Не ведитесь на провокации. Самое время взять хандру под контроль, запастись продуктами, навести порядок, дисциплинированно позаниматься йогой и растяжкой», — посоветовала астролог.

А вечером для расслабления лучше всего подойдет тихое уединение с книгой.

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