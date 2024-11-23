Путин подписал закон о списании долгов участникам спецоперации

При этом сумма не должна превышать десяти миллионов рублей.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который поможет участникам специальной военной операции (СВО) и их супругам списать просроченные кредиты на сумму до десяти миллионов рублей. Об этом следует из соответствующего документа на официальном портале правовой информации.
Действие данного закона распространяется на мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах России до 1 декабря 2024 года на год и более. Кроме того, на их супругов также будет распространяться нововведение. При этом сумма кредитов не должна превышать десяти миллионов рублей.
Уточняется, что кредитные обязательства прекратятся также в случае, если должник погиб, суд признал его погибшим или же он является инвалидом первой группы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам СВО увеличили выплаты за тяжелые ранения.
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