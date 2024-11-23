Вам букетик: мошенники разработали новый способ обмана

Многие и не догадаются, что их обманули.

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов через вручение подарка «от неизвестного поклонника». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Букет от неизвестного

Все проходит так: курьер передает букет, а через сутки «жертве» звонят из службы доставки и просят продиктовать код, указанный в сообщении. Ни о чем не подозревающая обладательница подарка назовет цифры. И они обойдутся в кругленькую сумму.

Как отмечает директор департамента безопасности крупной IT-компании Кирилл Меркулов, такая схема придумана, потому что люди больше не верят в «сотрудников каких-то организаций». План с букетом очень даже оригинальный: многие и не догадаются, что их обманули.

«Я думаю, мошенники работают точечно. Скорее всего — через слитые базы данных. Возможно — базы VIP-клиентов банков. Букет отправляют тому, у кого точно есть деньги. Букет цветов с доставкой сейчас меньше трех тысяч не стоит. Поэтому, я думаю, цветы отправляют только тем, у кого на счетах сотни тысяч или миллионы рублей», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в таком случае у жуликов нет опасности. Вероятность того, что их могут вычислить, а потом и задержать равняется нулю.

Обман через скидки

Однако в скором времени может появиться способ с другим подарком. По словам Меркулова, на электронную почту многим приходит рассылка о приближении «черной пятницы», а там ссылки на продавцов и производителей. Но, изюминка в том, что они устраивают «тотальную распродажу». И, как раз-таки, это и есть маркетинговый ход. Ведь как по-другому завлечь покупателя, если не устроить «ярмарку низких цен»?

«Сайты, как правило, очень похожи на настоящие. Больше того: там и правда „улетные“ цены. Человек что-то заказывает, и все — его деньги пропадают, товар он не получает, потому что сам сайт — фишинговый, то есть ненастоящий», — заверил специалист.

Он поделился тем, как можно обойти мошенников — достаточно в поисковике найти продавца или производителя, затем перейти на указанный сайт в поисковой системе. Редко, когда на сайтах стоимость может быть обманом. Другими словами — сниженные цены выдают за скидку. Точно убедиться в ее наличии нужно через сервисы изменения цены.

С мнением Меркулова согласен и эксперт по кибербезопасности Дмитрий Овчинников.

«Подарок со стороны мошенников — это действенный ход. Жертва чувствует себя обязанной, что повышает уровень ее доверия», — отметил он.

По его мнению, мошенники «играют» на чувстве вины, причем не только своей «жертвы», но и бедного курьера, который согласился выполнить их поручения. В случае отказа клиента назвать цифры в сообщении, курьера оштрафуют на сумму заказа.

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