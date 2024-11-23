Уговоры не работают: жена Петросяна рассказала про сложный характер сына

Сейчас мальчик активно осваивает зимние виды спорта.

Татьяна Брухунова поделилась подробностями о своенравном характере своего сына, которого она воспитывает вместе с юмористом Евгением Петросяном. Это она описала в своем блоге.

Наследник юмориста лихо играет на нервах мамы. Instagram*/bruhunova

«Он очень целеустремленный. У него два любимых занятия — велосипед и снег. Почему бы не совместить их?! Мои уговоры, похоже, не работают», — написала Брухунова.

Оба родителя активно участвуют в воспитании своих детей. Татьяна ранее отмечала, что часто прислушивается к советам Петросяна, который является не только многодетным отцом, но и опытным в этом деле. Также в процессе воспитания дочери Матильды и сына Вагана участвуют няни, которые помогают в уходе за наследниками юмориста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова рассказала про период безденежья. На данный момент Татьяна не испытывает нужды в финансах, ходит в хорошие рестораны и может себе позволить дорогостоящие наряды. Однако оказзалось, что так было не всегда.

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