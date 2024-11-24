Послание дошло до адресата. Как «Орешник» вызвал панику на Западе

Президент Владимир Путин благодарит инженеров новой России.

Шесть всполохов над Днепропетровском — первое применение новейшей ракетной системы «Орешник». Ответ на самую опасную в новейшей истории натовскую провокацию: Америка разрешила применять ракеты свои и союзников вне зоны СВО, вглубь территории России. И дважды за неделю применила.

То, что пуски были с территории Украины? никого не должно вводить в заблуждение — это оружие наводится на цель и контролируется во время полtта по НАТОвским картам и НАТОвскими же специалистами.

Маски сброшены. Воевать с Москвой только руками украинцев дальше не получается. Да и сам Киев откровенно боится, что Трамп закроет забуксовавший украинский проект, как ранее прекратил затянувшиеся экспедиции в Ираке и Афганистане. У демократов два месяца на то, чтобы связать будущую республиканскую администрацию по рукам и ногам.

В день первого западного удара наш президент утвердил новую ядерную доктрину, в которой как раз учитывается вариант «аренды» нашим стратегическим противником территории третьей страны. Бумаги НАТО не остановили. Был второй удар. Тогда над Днепром расцвел «Орешник» и прозвучало последнее предупреждение.

«Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — сказал в своем обращении президент России Владимир Путин.

«Орешник» — ракетная система средней дальности, то есть всю Европу до Лиссабона гарантированно контролирует.

Долгие годы таких ракет ни у нас, ни у американцев не было физически. На закате перестройки их все порезали по договору Москвы и Вашингтона. ДРСМД- запомним эти пять букв. В ближайшие недели они будут звучать очень часто. Статус-кво продержался до 2019 года, когда США под надуманным предлогом из договора вышли и начали возрождать этот тип вооружений.

Свой новый комплекс средней дальности американцы назвали Typhon, в честь мифического великана с головой до неба и змеиными хвостами вместо ног. В прошлом году испытали Typhon в США, в этом году пригнали его на учения в Данию и на Филиппины, а в 2026 году должны поставить на постоянное боевое дежурство в Японии и Германии. Таким образом, баланс сил был бы нарушен, ричем сразу и в Европе, и в Азии.

И тут — наш «Орешник». Возможно, изобретатели вдохновились цветущим орешником, наблюдая падающие с неба огненные гроздья.

Это оружие, многие характеристики которого до сих пор засекречены, восстанавливает баланс ядерных сил. Тем более, что его гиперзвуковые разделяющиеся боеголовки способны преодолеть любую систему ПРО. Испытания в Днепропетровске признаны успешными, «Орешник» ставят в серийное производство. Комплексы направят в РВСН.

Похоже, послание дошло до адресата, отметил корреспондент «Известий» Алексей Прокин. Ни одна западная ракета по России больше не была запущена.

Озаряя ночное небо яркими вспышками, на «Южмаш» возвращаются утраченные компетенции. Новый символ российского суверенитета — «Орешник» ударил по цехам, где Советский Союз делал первые баллистические ракеты. А ведь Зеленский бравировал, что склеит то, что осталось на Украине от советской инженерной школы. И построит новую ракету против России. Только Россия слов на ветер не бросает.

«Как мы с вами знаем по анализу данных оперативного и объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин, отдав дань разработкам предыдущих поколений, благодарит инженеров новой России. Гиперзвуковая система «Орешник» — новейший комплекс. Результат работы, которая началась в 2023 году.

Президенту докладывают: кооперацией российской промышленности разработан подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы «Орешник». Создателей системы представят к госнаградам.

«Решающее значение, конечно, принадлежит людям. Мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надежно обеспечена», — говорит президент Владимир Путин.

За Курск и Белгород. За Брянск и Донбасс. Испытания «Орешника» — это не только сигнал Западу, который исподтишка обстреливает российские города крылатыми ракетами. Крылья расправил крепкий индустриальный и научный тыл — Запад почувствовал.

«Наверное, это полезный результат. Потому что уж что-что, а быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал — это уже полезно», — рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Испуга» в политическом словаре нет. Но, как сказал Сергей Лавров, ощутив реальность на своей шкуре, Зеленский и компания, явно оробели. А их штатные говоруны сразу завели старую шарманку про ракеты у России на два-три пуска.

Ничего не вижу, не слышу и никому не скажу. Слова Путина «серийное производство „Орешника“ практически налажено», в Киеве стараются не замечать. А бегающий взгляд Зеленского устремлен на Запад., где тихо как в танке. Натужно выразил поддержку Украине лишь немецкий канцлер.

«Мы видим, насколько опасна эта война, по недавней эскалации», — сказал Олаф Шольц.

Ответить Европе и правда нечем. Все, что остается пропаганде «райского сада», рисовать на передовицах подлетное время российского гиперзвука до европейских столиц. Моргнуть успеют разве что в Лондоне, до которого ракета по британским же расчетам будет лететь шестнадцать минут. А быстрее всего отдуваться за безответственность натовских генералов придется Берлину — уже через одиннадцать минут.

«Можно сказать, что все хромые утки на Западе, отправились в последний крестовый поход на Россию», — считает бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Самые драчливые — британцы. Но чтобы отправить на войну свою семидесятитысячную армию пенсионеры в погонах будут ждать, когда Россия нападет на страны НАТО в восточной Европе, где и правда для «Орешника» сейчас хватит целей. Передовые боевые группы Альянса расквартированы в восьми государствах на востоке Европы. Очень удобно для США.

«Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен ядерными ударами, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США, а это — удержание статуса мирового лидера и сохранение резерва стратегических вооружений», — объяснил представитель Стратегического Командования Пентагона Томас Бьюкенен.

Впрочем, констатируют за океаном и то, что Байден, как ребенок в магазине игрушек, не может перестать ломать вещи. То, что он сделал, вообще противоречит американской конституции. В некотором понимании.

«Здесь же речь может идти об импичменте. Джо Байден — в двух шагах от завершения своего президента срока — впервые напрямую вовлекает США в конфликт», — заявил Гленн Гринвальд, американский писатель, адвокат и журналист.

И в Пентагоне, и в Белом доме сейчас делают «покерфейс». Сигнал от России получили, месседж Украине переслали.

«Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам, и партнерам, чтобы подготовить их», — говорит пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

А бросив украинским генералам кость размером в 275 миллионов долларов и противопехотные мины, США на неделе подтвердили и незыблемость своей поддержки.

«Трамп ничего не говорит, пока сидит. И что с ним говорить пока инаугурации не было. Вот я боюсь, что все безобразия, как раз будут эти 2 месяца происходить. Но надежда у меня есть, что после удара по „Южмашу“ все-таки какое-то вразумление придет», — сказал Капитан 1-го ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

С самого начала Россия добивалась единой и неделимой безопасности, в первую очередь в Европе. И на этот раз слова Владимира Путина, что именно США в одностороннем порядке разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на Западе если не услышали, то выслушали. Заявление транслировали, прервав эфир.

Но заболтали важные тезисы так же быстро, как «Орешник» поразил цель в Днепропетровске. А именно про американскую систему ПРО в Европе.

«Напомню, Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира», — пояснил Владимир Путин.

Друзей и мирных граждан Украины о новом испытании гиперзвука Россия предупредит заранее.

«Мы будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», — пообещал Путин.

Такой гуманитарный подход лишний раз свидетельствует Россия остается открыта к диалогу по безопасности. Демонстративно или, правда, нечего сказать, но НАТО соберется только во вторник. Даже позже эстонского Совбеза, который отреагировать на испытания Россией нового гиперзвука решил днем раньше. А пока в странах альянса агрессивно запугивают жителей «цветущего сада» Третьей мировой войной.

«Путин уже давно сказал, что это красная черта, и теперь она пересечена», — рассказывала для CNN, адъюнкт-профессор Университета Джорджтауна, американская журналистка Джилл Догерти.

Единственный европейский политик, кто пытается донести до чванливых коллег — терпение у Москвы кончилось — Виктор Орбан. А ведь он предупреждал, и не раз. И оказался прав.

«Вы должны быть благоразумными, когда вы имеете дело с такой страной, как Россия. Тот факт, что они являются одной из сильнейших армий мира, обладающей самым современным и самым разрушительным оружием, играет ключевую роль в их положении в мире и в их представлениях о будущем. Когда они что-то говорят по этому поводу, надо воспринимать так, как они говорят», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Орешник», о котором еще вчера помнили только, что к нему за «новую метлой» ходил пластилиновый дворник из советского мультфильма, становится теперь на Западе именем нарицательным. Миллион просмотров запуска новой отечественной ракеты на Fox News, 264 тысячи у CNN. 400 тысяч у BBC и седьмое место в Топ «Х».

И 100 балов — наивысший уровень популярности, набрал запрос названия ракеты у главного поисковика США.

И не ровен час придется учить новые.

«И еще важно, что кроме системы „Орешник“ в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания — это оружие также пойдет в серию», — рассказал Владимир Путин.

Так что «Орешник» не последний сюрприз. В нашей стране складывается линейка ракет средней и меньшей дальности. А ответ на новые попытки агрессии всегда будет, Владимир Путин оставил его за Россией.