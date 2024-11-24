Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах

Теперь парковочное место можно согласовать без согласия соседей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Собственник доли сам сможет пригласить кадастрового инженера для подготовки плана и прочих документов.

«Предметом указанного согласования является определение местоположения машино-места. При определении местоположения машино-места используются сведения, содержащиеся в проектной документации здания или сооружения, в которых образуется такое машино-место», — говорится в документе.

Также будут ориентироваться на сведения, на основе которых приобретают долю в помещении, где и будет находиться парковочное место. Вся сложность данного процесса будет упираться в кадастрового инженера, который должен подготовить план с учетом всех особенностей и исходных данных.

При условии нарушения правил или неудовлетворенности других жильцов они вправе подать обращение, в котором должны будут мотивировать желание внести изменения в схему паркинга.

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