Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Зарегистрировать его теперь можно без согласия соседей.

Зарегистрировать машино-место на паркинге теперь можно без согласия соседей

Фото: Медведь Анатолий/ТАСС

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Теперь парковочное место можно согласовать без согласия соседей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Собственник доли сам сможет пригласить кадастрового инженера для подготовки плана и прочих документов.

«Предметом указанного согласования является определение местоположения машино-места. При определении местоположения машино-места используются сведения, содержащиеся в проектной документации здания или сооружения, в которых образуется такое машино-место», — говорится в документе.

Также будут ориентироваться на сведения, на основе которых приобретают долю в помещении, где и будет находиться парковочное место. Вся сложность данного процесса будет упираться в кадастрового инженера, который должен подготовить план с учетом всех особенностей и исходных данных.

При условии нарушения правил или неудовлетворенности других жильцов они вправе подать обращение, в котором должны будут мотивировать желание внести изменения в схему паркинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Воронеже установили дорожный знак «Чмоки и поки».

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Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах

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