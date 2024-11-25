Останутся без заработка: иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для сбежавших за границу бывших знаменитостей. В списке — 493 фамилии.

Важный сигнал — не все то благо, что подается в красивой обертке. И это замечаем не только мы. Хорошо рассуждать о добродетели — не значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях — не значит еще быть справедливым на деле.

Логикой Аристотеля вооружилась Госдума и в первом чтении приняла закон об иноагентах. Логика в том, чтобы те, кто ругает Россию, кто желает своей Родине революции или поражения, не обогащались за ее счет. Все доходы из России, например, гонорары, рекламные или авторские отчисления, будут поступать на отдельный спецсчет в рублях в российском банке.

Всего в реестре иноагентов — 493 фамилии. В основном, это уехавшие из России журналисты, общественники, блогеры, политики. Кто-то и не скрывает своих пристрастий. Некоторые финансируют ВСУ втихую. Например, на людях он русский писатель Борис Акунин, а по паспорту — Григорий Чхартишвили*. Из Лондона приветствует удары по Крыму, но рассказал об этом только пранкерам. Или другой писатель — Дмитрий Быков**— тоже готов, оказывается, отдать гонорары на дроны для ВСУ.

Со многими произошла любопытная метаморфоза: они бежали из как бы агрессивной России в Израиль. А когда тот начал бомбить Палестину, а потом Ливан, поддержали «своих» израильских солдат. За последние годы мы видим, как наполняется новым смыслом понятие «иностранный агент». Хотя суть та же — что на словах, что на деле, они ведут подрывную работу. Расследование корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Автомобиль с немецкими номерами пересекает российско-польскую границу в Калининграде. Внутри только водитель, и он совершенно спокоен.

Даже во время задержания гражданин Германии Николай Гайдук уверен: оперативники ничего в машине не найдут. Но как только с пластиковой бутылки откручивают крышку, начинает нервничать.

Гайдук еще не знает, что его причастность к взрыву газораспределительной станции в Калининграде этой весной уже установлена. А спецслужбам известно — в бутылке явно не вода. А сам Гайдук уже почти год работает на украинскую разведку.

«Ко мне обратился мой сослуживец, подполковник одесской полиции в отставке Жоров Александр Анатольевич. Он работает на одну из украинских спецслужб и занимается подрывной деятельностью против России», — оправдывается задержанный Гайдук.

Вот этот человек смог уговорить уже больше 30 лет живущего в Германии человека стать террористом. Там же в ФРГ передавал ему взрывчатку и детонаторы. Впрочем, диверсант из Гайдука получился плохой. На первом же допросе он сразу пошел на сотрудничество.

«В октябре 2024 года Жоров попросил меня провести разведку в окружении газовой станции в поселке Большое Исаково Калининградской области для последующей диверсии на этом объекте», — продолжает Гайдук.

Николаю Гайдуку грозит до 20 лет тюрьмы, и он это явно понимал, когда соглашался на преступление. Чем его мотивировали спецслужбы Украины, остается только догадываться. Вполне вероятно, что вербовщик знает о жизни Гайдука что-то очень неприятное.

«Ко мне вновь обратился Жоров. Он попросил меня взорвать газораспределительную станцию на территории города Калининграда с помощью самодельного взрывного устройства», — заканчивает Гайдук.

Нам удалось на условиях полной анонимности поговорить с бывшим сотрудником одного из украинских силовых ведомств. Он рассказывает: СБУ собирали данные обо всех даже самых незначительных преступлениях своих сограждан. Причем данные стекались из всех министерств и ведомств, начиная от полиции и налоговой, заканчивая приватными разговорами депутатов.

«Вот это, что вы видите, эти базы, это наработанное моими технарями, которое собиралось вот это все, не знаю, где они это брали. По кусочку. Где-то старые выборы. Где-то там приват банк, где-то почту. Вот они все это собирали», — объясняет бывший сотрудник одного из украинских ведомства.

База выглядит вот так: фотографии сомнительных поступков, информация о недвижимости. В общем, все до чего можно дотянуться. Сейчас такие данные, судя по всему, позволяют свободно вербовать любых людей, имевших хоть какое-то отношение к Украине. Больше того, в Европе это делать намного проще.

«Секретные службы как минимум четырех стран НАТО украинским спецслужбам точно помогают. Это американские, немецкие, английские и французские службы. Я в этом уверен. Остальные, может быть, тоже, но это основные», — говорит полковник НАТО в отставке Хосе Антонио Алькаиде.

След европейских спецслужб в украинских терактах на территории России прослеживается уже давно. Самый яркий пример — крымский мост. Взрывчатка для этой диверсии официально была отправлена из Болгарии. Еще одну партию пластита и взрывателей обнаружили в посылках из Италии и Германии, отправленных простой почтой и замаскированных под автозапчасти.

«Находящиеся на территории Европы люди или компании использовали мою, может быть, другие транспортные компании втемную в качестве доставки взрывчатых веществ в Россию», — говорит руководитель одной из транспортных компаний.

Эту посылку тоже отправляли граждане Украины, а курировал операцию замруководителя офиса Зеленского Машовец***. Он же по похожей схеме пытался организовать доставку в Крым взрывчатки в электроплитках из Европы. Способ вербовки исполнителей похож на историю с Гайдуком.

«Костя попросил меня написать расписку, так он ее назвал, где была указана краткая автобиография — где родился и так далее. Где было указано, что я готов сотрудничать с властями Украины», — рассказал гражданин России и Украины Игорь Зорин.

На какой крючок поймали Зорина — неизвестно. Из интересных деталей: плитки с пластитом отправлялись опять же из Болгарии, сама взрывчатка произведена в Британии. Как, видимо, и та, что была спрятана в иконах.

В этом случае российские таможенники нашли и детонаторы, и даже заряды к РПГ, выпущенные опять в Болгарии. Все вместе, по сути, — готовое взрывное устройство.

Причем этот груз досматривали в Румынии, Польше, Венгрии, Словакии, Литве и Латвии. Но европейские спецслужбы начинку предпочли не заметить. А это — 70 килограммов только пластита.

Как, впрочем, в Польше и Германии не заметили бутылку с взрывчаткой, которую вез Гайдук.

«Когда я заезжал сюда, ваши сотрудники ФСБ меня схватили, предъявили эту бутылку», — говорит Николай Гайдук.

К слову, Николай Гайдук много рассказывал о своих нанимателях, но о 30-летней жизни в Европе предпочитал молчать.

В его телефоне оперативники обнаружили фотографию: слева украинский диверсант, справа — Олаф Шольц. Догадывается ли он в этот момент, что фотографируется с террористом, неизвестно.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму;

** — признан иноагентом на территории РФ;

** — внесен в список террористов и экстремистов.