Протестующие установили палатки возле парламента Грузии

Группа оппозиционеров устроила протест в Тбилиси и прошла от Площади республики до здания грузинского парламента на проспекте Руставели 24 ноября. Кадры шествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

По данным местных СМИ, участники демонстрации разбили палатки и готовятся ночевать прямо у здания парламента в столице. Уточняется, что до этого между активистами и полицией произошла «словесная перепалка». Также известно, что сотрудники полиции не разрешили протестующим подъехать к парламенту на автомобиле. Должностные лица МВД предупреждают граждан, что разрешено передвигаться только пешком.

16 ноября глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Вскоре беспорядки в Грузии вспыхнули с новой силой. По призыву президента страны на протесты вышли радикально настроенные сторонники евроинтеграции. Они требуют отменить итоги выборов в парламент: избирательный процесс якобы фальсифицирован. Но при этом митингующие не приводят никаких доказательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Грузии просит мировое сообщество разобраться с провокаторами.