«Столото» объявил победителей ежегодного конкурса грантов для НКО

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» объявил победителей второго в 2024 году этапа конкурса грантов для некоммерческих организаций. Они получат по 500 тыс. рублей на реализацию благотворительных проектов, сообщили в организации.

Победу одержали четыре НКО. Чапаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Самарской области направит грант на обустройство спортивно-реабилитационного парка равных возможностей «Сила духа и сила воли».

Дом Милосердия Кузнеца Лобова в Ярославской области потратит средства на проект «Спасибо, мне не больно» по развитию комплексной помощи для неизлечимо больных жителей региона.

Федерация спортивного туризма Республики Северная Осетия-Алания вошла в число победителей с проектом «Тропа поддержки» по оказанию комплексной помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

А владимирская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Владимирские ангелы» получит грант на реализацию проекта «Массаж руками мамы»: очное обучение массажной технике Гуаша 30 мам, воспитывающих детей-инвалидов. Массаж скребком Гуаша является частью многофункциональной программы реабилитации детей-инвалидов.

«Традиционно основными благополучателями в рамках конкурса грантов от „Столото“ станут дети, оставшиеся без попечения родителей, люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья и проекты по развитию инклюзивного спорта. Конкурс проходит четвертый год, за это время поддержку получили 23 благотворительных проекта по всей стране. Мы рады содействовать их реализации и вносить вклад в решение социальных проблем», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Конкурс проходит два раза в год — во II и в IV кварталах — в рамках программы корпоративной социальной ответственности «Столото». В 2024 году организатор выделил победителям 4 млн рублей.

Финалисты первого этапа, который завершился в июне, уже реализовали полученные от гранта средства. В Арзамасе Нижегородской области обустроили инклюзивную спортивную площадку для детей с инвалидностью, а в Саратовской области воспитанники детских учреждений, выпускники детских домов и подростки из неблагополучных семей бесплатно получили дополнительное профессиональное образование.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.