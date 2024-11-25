Девочка едва не спалила квартиру в Ленобласти

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 22 0

Не всех домашних животных удалось спасти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Малолетняя девочка осталась одна в квартире и чуть ее не спалила. Инцидент произошел в Ленинградской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечается, что в понедельник, 25 ноября, произошел пожар в поселке Новоселье в жилом девятиэтажном доме. Оказалось, что девочка 2003 года рождения была дома одна — родители работали. В их четырехкомнатной квартире горело десять квадратных метров. После произошедшего у школьницы случился нервный срыв, и она попала в больницу, но потом ее отправили домой.

По информации Лепноблпожспаса, до прибытия службы самостоятельно эвакуировались из дома 60 человек, включая 20 детей. Также спасли двух кошек и двух хомяков, а собаку, к сожалению, обнаружили без признаков жизни. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в промзоне на юге Москвы горит склад на площади 3000 квадратных метров. По предварительным данным, горят сосуды с фреоном. К ликвидации возгорания привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

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