Памятник по назначению. Как обстоят дела с историческими лифтами в Петербурге

В городе ситуация с подъемниками поистине уникальная.

В России появится реестр компаний, которым дадут разрешение на обслуживание лифтов в жилых домах. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и его авторы обращают внимание на то, что очень часто сложные подъемные механизмы ремонтируют дилетанты. В результате за последнее время в стране произошло более 330 аварий, связанных с лифтами, десятки человек пострадали и семеро погибли.

Во многих регионах лифты простаивают месяцами, так как их просто не могут нормально починить. Теперь компании, заключающие договор, будут обязаны не только регистрироваться в специальном реестре, но и доказывать, что у них работают квалифицированные мастера.

И тут, конечно, особняком стоит Санкт-Петербург, где ситуация просто уникальная. В городе тысячи пассажирских лифтов, но среди них много эксклюзивных — настоящего антиквариата. Таких, которые превращают обычные подъезды в «парадные». Но эти механизмы также требуют ремонта и реставрации. Поэтому в федеральной программе замены лифтов к петербуржским нужен особый подход. Тему продолжит корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Подъемник в доходном доме купцов Елисеевых считается первым петербургским лифтом в жилом доме.

«Здесь у нас были дополнительные трудности. Шахта лифта, которую мы с вами видим, она является предметом охраны. Шахты лифта, кованые ограждения, балясины, перила — все это предметы охраны, которые мы не имели права нарушать», — делится Сергей Денисов, начальник отдела строительного контроля за лифтовым оборудованием Фонда капитального ремонта

По регламенту, максимальный срок эксплуатации лифта — 25 лет. Но при замене таких подъемников, безусловно, есть нюансы. Не задеть историческую часть, но при этом оборудовать современной начинкой, чтобы лифт озвучивал этажи, кнопки были подписаны и с безопасностью все было в порядке.

Ежегодно в Петербурге меняют примерно 2500 лифтов. Доля таких ретро подъемников — меньше 10%. И каждый из них — уникальный.

«Вот этот лифт, изначально он был паровым. Построен дом был в 1892 году и вот этот лифт считался экзотикой», — рассказал Антон Влесков, коммерческий директор компании по производству лифтового оборудования

Лифт в доме купцов Елисеевых называют старейшим в Петербурге. Его замена обошлась в шесть миллионов рублей. Самый обычный, типовой, требует в два раза меньше вложений. В следующем году на замену полутора тысяч лифтов потратят пять миллиардов рублей. Стоимость зависит не только от типа шахты — глухая, приставная, металлокаркасная — но и от этажности.

Эту парадную жильцам открыли сравнительно недавно. Бывшие коммуналки можно пройти насквозь — по-настоящему петербургская изюминка.

«И конечно, в этой парадной был лифт. Не такой, как на черной лестнице, узенький, а здесь — с широкой кабиной. Одно слово — для господ. Сейчас шахта лифта стоит открытая, внизу видно кабину, все это крайне небезопасно», — считает корреспондент Максим Облендер.

Современное отечественное оборудование можно вписать в любую шахту. В этом доме исторический, красивый, лифт заварен. Сбоку дома прорубили вход в новый, приставной.

«Здание находится по контролем КГИОП и, конечно, эта кабина автоматически находится под контролем. Демонтировать это нельзя», — рассказал экскурсовод Владимир Верещагин.

Подобные кабины, как и десятки других объектов — под пристальным надзором Комитета по охране памятников. Другое дело, что одни подъемники каждые 25 лет дорабатывают срок и возрождаются, а вторые вряд ли когда-то распахнут свои двери. Тот случай, когда памятник было бы приятно не только разглядывать на экскурсиях, но и пользоваться им по назначению.