Легкая и точная: для российского спецназа разработали новую винтовку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Для российского спецназа разработали новую полуавтоматическую винтовку «Титан»

Для спецназа разработали новую винтовку

Фото: Пресс-служба компании SWC

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Волонтеры уже закупают это оружие для бойцов ВС РФ на передовой.

Для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра 308, собранная из отечественных комплектующих. Среди преимуществ оружия — высокая точность, кроме того, она легче аналогов. Как рассказали «Известиям» в компании-производителе винтовки SWC, ее конструкция схожа с немецким изделием Heckler & Koch-417, которое весит 4,5 килограмма. Вес «Титана» же составляет 3,6 килограмма.

Испытавшие новую разработку военные отмечают ее надежность и кучность до 0,3 угловой минуты. Это значит, что с расстояния в 100 метров можно попасть в круг диаметром меньше сантиметра. Мощность патрона уже сделала оружие популярным, его производят в разных вариантах, в том числе бронебойном. Волонтеры уже закупают винтовку для российских войск в зоне спецоперации.

«Титан» оснащен шестипозиционным газорегулятором, позволяющим использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем. Это оружие смогут использовать бойцы спецназа и разведчики — оно легкое, можно взять с собой больше патронов и другого снаряжения. Военнослужащие будут экономить силы, а это в свою очередь повысит выживаемость в зоне боевых действий. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Ранее, писал 5-tv.ru, российские бойцы начали использовать трофейный немецкий танк Leopard 2A4.

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