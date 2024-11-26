Легкая и точная: для российского спецназа разработали новую винтовку

Волонтеры уже закупают это оружие для бойцов ВС РФ на передовой.

Для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра 308, собранная из отечественных комплектующих. Среди преимуществ оружия — высокая точность, кроме того, она легче аналогов. Как рассказали «Известиям» в компании-производителе винтовки SWC, ее конструкция схожа с немецким изделием Heckler & Koch-417, которое весит 4,5 килограмма. Вес «Титана» же составляет 3,6 килограмма.

Испытавшие новую разработку военные отмечают ее надежность и кучность до 0,3 угловой минуты. Это значит, что с расстояния в 100 метров можно попасть в круг диаметром меньше сантиметра. Мощность патрона уже сделала оружие популярным, его производят в разных вариантах, в том числе бронебойном. Волонтеры уже закупают винтовку для российских войск в зоне спецоперации.

«Титан» оснащен шестипозиционным газорегулятором, позволяющим использовать боеприпас от любого производителя с любым глушителем. Это оружие смогут использовать бойцы спецназа и разведчики — оно легкое, можно взять с собой больше патронов и другого снаряжения. Военнослужащие будут экономить силы, а это в свою очередь повысит выживаемость в зоне боевых действий. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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