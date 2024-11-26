Важный стратегический пункт: как российские войска освобождали Ильинку в ДНР

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Российские войска заняли важный стратегический пункт в районе Курахово в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Зона контроля ВС РФ под Курахово постоянно расширяется.

В районе Курахово российские штурмовики заняли важный стратегический пункт, что обеспечит дальнейшее продвижение наших войск на данном направлении. Выбить силы ВСУ военным помогла выработанная в десятках боев тактика. Секрет успешного сражения узнал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На полной скорости российские БМП приближаются к селу Ильинка недалеко от Курахово. Враги стреляют по ним из всех стволов. Дроны-камикадзе прилетают по броне один за другим. Но это не останавливает наступление. Еще несколько минут и пехота уже сражается внутри села. И даже берет пленных.

Зона контроля российских войск под Курахово постоянно расширяется. Наши части не только обошли этот город, но и двигаются в разные стороны от него. Маленькое село Ильинка стало одним из таких мест. Там был тяжелый бой, который закончился в пользу нашей армии. Его участники рассказали подробности столкновения.

«К счастью мы добились, добились давно, работает эта система слаженно. Заключается она в том, что есть пункт управления, на который поступает вся информация с переднего края. И офицеры, которые находятся на этом пункте управления, как раз-таки занимаются этими вопросами, чтобы наладить взаимодействие между всеми», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Белый».

Взятие Ильинки стало возможным благодаря совместной работе штурмовиков, артиллерии и операторов БПЛА. Как только боевики ВСУ высовывались из укреплений, по ним сразу прилетали снаряды или дроны-камикадзе. Накануне еще провели тщательную разведку. Выяснили, как распределены по населенному пункту украинские формирования.

«Блиндажи, окопы, какие-то вспышки, свечения, передвижения, входы в „норки“. Там мусор появился новый, вчера его не было», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Мага».

Все эти приметы присутствия врага суммировали и, основываясь на них, разработали план. Теперь ВСУ выбиты из села, а российские военные рассказывают о своих успехах. И еще показывают новое фронтовое изобретение, которое они установили на свои бронемашины и опробовали в этом бою.

Они придумали защищать броню сверху пружинящими сетками, от которых отскакивают мины, сбрасываемые с беспилотников. «Окопное конструкторское бюро» работает без остановки. Возможно, что к следующему штурму придумают что-то новое.

Тема:
Спецоперация
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