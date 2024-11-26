«Снимает напряжение»: Ди Каприо не женится на Черретти после двух лет романа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Леонардо Ди Каприо решил не жениться после двух лет отношений с топ-моделью

«Снимает напряжение»: Ди Каприо не женится на Черретти после двух лет романа

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Несмотря на столь продолжительные отношения, голливудский ловелас продолжает «играть по своим правилам».

Актер Леонардо Ди Каприо не собирается жениться на топ-модели Виттории Черретти, несмотря на двухлетний роман с ней. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на близкий к актеру источник.

По словам собеседника издания, даже столь продолжительные отношения ничуть не изменили голливудского ловеласа, и он продолжает «играть по собственному набору правил».

«Летом он снимает напряжение и делает все, что захочет. Виттория не подписалась бы на эти отношения, если бы не знала об этом», — заявил инсайдер.

Между тем минувшим летом появились упорные слухи о том, что Ди Каприо после бесчисленных романов с самыми ослепительными красавицами все-таки решил остепениться и сделал предложение своей нынешней пассии.

О скорой свадьбе актера заговорили после того, как на безымянном пальце Виттории Черетти заметили кольцо в форме сердца. Впрочем, уже тогда в окружении Ди Каприо опровергли слухи, заявив, что ни о какой помолвке речи не идет.

Ди Каприо и Черетти встречаются с лета 2023 года. Пара впервые вызвала слухи о помолвке в начале этого года, когда Витторию видели с серебряным кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Человек-паук» Тоби Магуйар завел роман с 22-летней моделью.

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