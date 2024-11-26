«Учила китайский»: на что готова Александра Немчинова ради роли

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 34 0

Актриса Александра Немчинова рассказала, что выучила китайский ради роли

Фото, видео: ТАСС/Виноградов Сергей; 5-tv.ru

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Актриса должна была своим персонажем отобразить культуру Поднебесной в полном виде.

Молодая и перспективная актриса Александра Немчинова, которая сыграла одну из главных ролей в проекте «Уроки китайского», выучила язык и освоила единоборства. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере самого сериала.

«Было тяжело, потому что нужно было научиться очень многому за короткий срок. Все это произошло очень неожиданно лично для меня. Было интересно: нужно было учить китайский язык, тренировать акцент, при этом учиться единоборствам», — поделилась артистка.

У Немчиновой была одна из самых сложных ролей, ведь, будучи русской, ей пришлось в полной мере олицетворить китайский менталитет со всеми вводными. Однако, вопреки обстоятельствам, актрисе все же удалось за короткий промежуток времени влиться в своего персонажа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Родригез получил сюрприз Кати Кабак.

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