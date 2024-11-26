МИД выразил протест послу Великобритании

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Сотрудников дипмиссии в РФ уличили в нарушении закона о порядке въезда и выезда.

МИД выразил протест послу Британии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Российский МИД выразил решительный протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с подачей ложных сведений сотрудником посольства при въезде в страну.

В министерстве подчеркнули, что британский дипломат нарушил закон о порядке въезда и выезда, в связи с чем в соответствии с российским законодательством и Венской конвенцией о дипломатических отношениях МИД отозвал его аккредитацию.

Также в российском дипведомстве заявили об ужесточении требований по заполнению анкет сотрудниками британского посольства.

Кроме того, в отношении британских политиков, военных и журналистов, проявивших себя на «антироссийской ниве», вводятся персональные санкции. Ряду из них закрыт въезд в Россию в качестве ответа на их антироссийскую риторику.

Ранее в этот день посла Великобритании вызвали в российский МИД. В то же время ФСБ сообщила о высылке из России сотрудника британской дипмиссии Уилкса Прайора, в работе которого выявили «признаки разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ».

Также сообщалось, что Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию. До этого дипломат сменил в Москве высланных в августе шестерых британских разведчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности высылки британских дипломатов из России.

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