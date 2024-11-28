Благотворительная еда: в России набирает популярность движение фудшеринга

Оно заключается в том, что люди и организации делятся излишками продуктов с теми, кому требуется поддержка.

В России набирает популярность движение фудшеринга. Оно заключается в том, что люди и организации делятся излишками продуктов с теми, кто нуждается в поддержке. Такая продукция соответствует всем нормам, но, например, товарный вид упаковки или тары нарушен. О том, как россияне делятся едой, узнал корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Кажется, будто это встреча давних друзей. И, как полагается, гости пришли не с пустыми руками.

«Геркулес — каша на утро очень полезная и нужная вещь. Кукуруза пойдет в салатик, тоже очень вкусненько. Говяжья тушенка — можно суп сварить или что-то заправить», — рассказывает многодетная мать Олеся Юдина.

Такие продуктовые наборы волонтеры приносят семье Юдиных каждую неделю. По словам Олеси, это — существенная помощь, которая покрывает часть расходов. Сэкономленные деньги есть на что потратить. У Олеси — четверо детей. За одной из дочерей нужен особый уход.

«У нас много денег уходит и на лекарства, и на препараты жизненно необходимые, которые поликлиника не всегда вовремя закупает. На те же памперсы, которых не хватает. На салфетки на те же влажные», — рассказывает Юдина.

Такая бесплатная раздача еды называется фудшерингом — это глобальное движение, которое помогает одним бесплатно получить еду, а другим — поделиться излишками. Причем отдают продукты как обычные люди, так и организации.

«Технология фудшеринга — это про те продукты, которые абсолютно годны к употреблению. Никакой просрочки. То есть мы про такие продукты вообще не говорим. Только годные к употреблению продукты. И вот если такие продукты появляются у компании производителей или фермеров, или в торговых сетях — мы такие продукты забираем», — говорит сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлия Назарова.

Распределением таких продуктов занимается благотворительный фонд «Банк еды «Русь». Ежегодно он перераспределяет свыше десяти тысяч тонн продуктов среди порядка двух миллионов человек в более чем 60 регионах России.

«Сейчас, за семь лет могу сказать, что больше тысячи человек получили помощь от меня тоже, в какой-то степени, и с некоторыми из них мы общаемся, я помогаю им регулярно», — говорит волонтер Егор Николаев.

«Банк еды» сотрудничает и с розничными сетями. Работники магазинов ежедневно собирают продукты, которые, например, немного потеряли товарный вид.

Одинокие бананы или болгарские перцы, которые не зафаршируешь, но на подливку пойдет или в салат. Они полностью пригодны к употреблению, но как правило, покупатели обходят их стороной, и продукты просто пропадают. Магазины же передают их в фонды, тем самым и спасая еду и помогая нуждающимся. Причем с запасом по сроку годности, чтобы люди успели их съесть.

Однако при передаче такой продукции на благотворительность сейчас компаниям по закону необходимо платить НДС — 20%.

«За первые полгода мы передали порядка 65 тонн продуктов с истекающим сроком годности. И освобождение нас от уплаты НДС позволит бизнесу кратно, я бы даже сказала многократно, увеличить объемы передаваемой продукции на благотворительность», — рассказывает президент благотворительного фонда «Выручаем» Анна Скоробогатова.

Между тем, по разным подсчетам ежегодно в России списывают порядка 18 миллионов тонн нереализованной продукции почти на полтора триллиона рублей. Это почти 900 тысяч фур, которые можно выстроить от Москвы до Владивостока и обратно. По словам волонтеров десятой части, от этих продуктов хватило бы, чтобы накормить всех нуждающихся в стране.

Сейчас законодательную базу хотят изменить и позволить бизнесу бесплатно передавать на благотворительность нераспроданные продукты.

«Мы законом предлагаем создать специализированный реестр, реестр компаний, которые могут участвовать в этой налоговой льготе, и реестр тех некоммерческих организаций, которые будут, собственно говоря, операторами помощи в регионах России», — председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

А чтобы все подряд не записывались вдруг в благотворители, в законе планируют указать четкие критерии. Например, компания сможет передавать не более 1% от общего оборота продукции. По самым скромным подсчетам, если НДС отменят, то это позволит еще нескольким миллионам россиян получить реальную помощь.