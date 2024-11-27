Ей уже 26: почему Ди Каприо не спешит жениться на модели Виттории Черетти

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Леонардо Ди Каприо решил жениться на модели Виттории Черетти

Фото, видео: www.globallookpress.com/Trae Patton; 5-tv.ru

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Видимо, актер все 50 лет созревал для брака.

Похоже, главный голливудский холостяк Леонардо Ди Каприо все-таки решил жениться.

Поклонники уже поздравляют его с помолвкой, а вот шампанское открывать не спешат. Дело в том, что артист всегда встречался с девушками, которым еще не исполнилось 25 лет. А его нынешней подруге — Виттории Черетти — уже 26.

Слухи о тайной помолвке Ди Каприо не комментирует, но их подогревает огромное кольцо в форме сердца, которое появилось на пальце итальянской модели.

Кстати, сам Лео, который недавно отметил свое 50-летие, ни разу не был женат. А вот для его нынешней избранницы этот брак может стать вторым.

Ди Каприо и Черетти встречаются с лета 2023 года. Пара впервые вызвала слухи о помолвке в начале этого года, когда Витторию видели с серебряным кольцом с бриллиантом в Лос-Анджелесе.

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