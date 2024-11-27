Судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря. Об этом в подробностях эксклюзивно рассказал источник 5-tv.ru.

«В акватории Баренцева моря произошло опрокидывание судна «Боец», с предположительно 11 пассажирами на борту. Все живы. Спасало судно: «Святая Екатерина», — сообщил источник.

Спасители несчастных остановились в местной гостинице под названием «Терь», однако комментарии они давать отказались. По имеющейся информации, их транспортное водное средство оказалось рядом в момент происшествия, так как шло по параллельному маршруту, и команда, к счастью, оказалась неравнодушной. Герои моментально поспешили выручать тонущих.

Все пострадавшие были доставлены на берег, где им оказали необходимую помощь. На данный момент состояние их здоровья остается неизвестным, однако, по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Специалисты работают над оценкой происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Известно, что Мурманская транспортная прокуратура устанавливает, было ли исполнено в полной мере предписание законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По информации источника, причиной происшествия стало то, что в лодке образовалась пробоина. Это произошло из-за того, что судно село на мель в заливе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что очевидец рассказал о взрыве автомобиля в Одинцово.