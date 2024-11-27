Деньги из воздуха: как обманывают автолюбителей при замене резины

Иногда сотрудники сервисов хорошо «ремонтируют» то, что в этом не нуждается.

Накачивать шины обычного автомобиля азотом не имеет смысла. Об этом рассказал изданию Lenta.ru автоэксперт, владелец компании по производству дисков Леонид Демин.

По его словам, азот действительно менее подвержен расширению и сжатию. Но от прокола, вопреки заверениям, не спасает, весит почти также, поэтому разницы водитель не заметит.

Также нечестные сотрудники автосервиса могут обмануть клиента, неровно установив диск на ступице после балансировки колес. Эта уловка позволяет убедить водителя в том, что требуется правка диска. Поэтому, прежде чем соглашаться на услугу, которая стоит несколько тысяч рублей, стоит убедиться, что между колесом и валом станка нет посторонних предметов.

«Если закисшие болты не получилось открутить ключом и в ход идет сварка — это действительно дополнительные работы и спорить с мастерами не стоит. А вот если для того, чтобы снять колесо, пришлось вместо пневматического гайковерта взять вороток, никакой доплаты не требуется — вы не можете знать состояние компрессора в сервисе, возможно, это он не развивает достаточного давления», — пояснил Демин.

Еще одна бесполезная строчка чека, которую могут навязать, — это замена ниппелей. Действительно, есть много факторов, которые могут сказываться на их состоянии. Но ниппели все же не настолько хрупки, чтобы менять их каждый год, уверен специалист.

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