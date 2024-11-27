Взрывчатку обнаружили в посылках курьерской фирмы в Софии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

БНТ: посылки со взрывчаткой обнаружили в логистическом центре в Софии

Взрывчатку обнаружили в посылках курьерской фирмы в болгарской столице

Фото: www.globallookpress.com/Hristo Rusev

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Подозрительные вещества заметили при плановом рентгеновском досмотре.

В посылках в логистическом центре одной из курьерских компаний в болгарской столице Софии обнаружили взрывчатые вещества. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что подозрительные вещества были найдены при плановом рентгеновском досмотре отправлений. Аппарат среагировал на две упаковки, которые были незамедлительно перемещены в безопасную зону.

К месту инцидента прибыли представители правоохранительных органов, пожарной службы, скорой помощи и спецотряд химической защиты. Для обеспечения безопасности здание было оперативно эвакуировано.

В ходе проверки специального подразделения по борьбе с терроризмом (СОБТ) взрывчатых компонентов не обнаружено.

«Рентгеновский снимок обладает высокой чувствительностью, и по этой причине он подает сигнал о подозрении», — заключили в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силовики провели операцию по задержанию гражданина Германии, который собирался совершить теракт в Калининграде. При досмотре у него обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. С помощью самодельной бомбы иностранец планировал подорвать один из объектов энергетики.

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