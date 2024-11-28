Казнивший идеолога Холокоста палач умер в Израиле

Личность мужчины скрывали долгие годы.

Скончался израильский исполнитель приговоров — палач, ставший известным благодаря особым обстоятельностям своей миссии: казнь Адольфа Эйхмана, нацистского чиновника, чья роль была ключевой в организации депортации евреев к местам Холокоста. Этот персонаж получил прозвище «архитектора Холокоста». Об этом сообщила The Jerusalem Post.

Шалом Нагар — единственный палач в истории Израиля, имя которого оставалось засекреченным на протяжении десятилетий.

«Шалому Нагару, который сказал, что хранил тайну в течение 30 лет и ему снились кошмары после казни, было 86 лет», — говорится в материале.

Эйхман — одна из высших фигур Третьего рейха. Он отвечл за депортацию евреев в «лагеря смерти». После проигрыша Гитлера сбежал в Аргентину и жил под псевдонимом Рикардо Клементе. В 1960 году его задержали агенты Моссада; судебный процесс начался год спустя и завершился казнью через повешение в 1962-м, став символом правосудия над преступлениями нацизма.

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