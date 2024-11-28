«Главное, самому себе не лгите»: чем Маска восхитил Достоевский

Он прокомментировал отрывок из «Братьев Карамазовых».

Илон Маск написал, что роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы» превосходит многие работы по современной психологии. Это стало известно из комментария миллиардера в его социальной сети Х.

Один из пользователей платформы выложил фотографию с отрывком из книги Достоевского. Автор заявил, что психологическая литература «даже близко не дотягивает» до отрывка из романа. Это часть диалога Федора Карамазова и старца Зосимы:

«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим».

Маск написал, что «это действительно так».