В Приамурье пьяный отец погнался за полураздетой дочерью по улице

Девочка успела вызвать правоохранителей.

Суд арестовал на двое суток жителя Амурской области, который, изрядно выпив, избил супругу и стал гоняться за убегающей от него полураздетой дочкой. Девочка опасалась, что он и ей может нанести побои. Об инциденте рассказала объединенная пресс-служба судов Амурской области.

О домашнем насилии правоохранители узнали от самой несовершеннолетней девочки. Она позвонила и сообщила о неадекватном поведении папы. По адресу выехал наряд полиции. Подъезжая, они увидели бежавшую по обочине полуголую девочку. На руках она держала ребенка. А за ними бежал некий мужчина. Как оказалось, он был папой девочек.

Как только он увидел машину правоохранителей, тут же решил бежать в другую сторону. Девочка остановилась и рассказала, что ее папа вытворяет. Их доставили в отдел полиции, а сами правоохранители отправились в квартиру дебошира. Зайдя в нее, увидели, как мужчина избивал ногами свою жену на кухне. Его попросили прекратить совершать противоправные действия, но он не послушал. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу.

Только после этого мужчина рассказал, что ему нельзя употреблять алкоголь из-за серьезной пережитой операции и провалов в памяти. Но сдержаться он не смог, так как к нему с женой в гости пришли подруги. В момент веселья мужчина увидел, как дочка красилась. Видимо, собиралась гулять. Между родственниками случился конфликт, который и перерос в драку и погоню.

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