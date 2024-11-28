В Приамурье пьяный отец погнался за полураздетой дочерью по улице

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 133 0

В Приамурье пьяный отец устроил погоню по дороге за полураздетой дочкой

Пьяный россиянин устроил погоню за спасавшейся от побоев полураздетой дочерью

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девочка успела вызвать правоохранителей.

Суд арестовал на двое суток жителя Амурской области, который, изрядно выпив, избил супругу и стал гоняться за убегающей от него полураздетой дочкой. Девочка опасалась, что он и ей может нанести побои. Об инциденте рассказала объединенная пресс-служба судов Амурской области.

О домашнем насилии правоохранители узнали от самой несовершеннолетней девочки. Она позвонила и сообщила о неадекватном поведении папы. По адресу выехал наряд полиции. Подъезжая, они увидели бежавшую по обочине полуголую девочку. На руках она держала ребенка. А за ними бежал некий мужчина. Как оказалось, он был папой девочек.

Как только он увидел машину правоохранителей, тут же решил бежать в другую сторону. Девочка остановилась и рассказала, что ее папа вытворяет. Их доставили в отдел полиции, а сами правоохранители отправились в квартиру дебошира. Зайдя в нее, увидели, как мужчина избивал ногами свою жену на кухне. Его попросили прекратить совершать противоправные действия, но он не послушал. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу.

Только после этого мужчина рассказал, что ему нельзя употреблять алкоголь из-за серьезной пережитой операции и провалов в памяти. Но сдержаться он не смог, так как к нему с женой в гости пришли подруги. В момент веселья мужчина увидел, как дочка красилась. Видимо, собиралась гулять. Между родственниками случился конфликт, который и перерос в драку и погоню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти скрытых признаках детской травмы.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
В Приамурье пьяный отец погнался за полураздетой дочерью по улице
6:48
Тайно просит денег? Что Байден задумал перед уходом
6:40
При каких условиях пассажира могут высадить с поезда дальнего следования
6:26
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
6:00
«Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ за считанные минуты. Лучшее видео из зоны СВО
5:59
Идеальная форма: манул Тимофей зажировался и готов встречать зиму

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
«Русский мужик долго запрягает»: Лавров предупредил, что у РФ заканчивается терпение
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год