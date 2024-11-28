Большой обман: в Петербурге подвели итоги «Черной пятницы»

По данным маркетологов, большинство горожан скептически относятся к акциям.

Главная распродажа года и время всеобщей шопинг-лихорадки подходит к концу. В Петербурге подводят итоги «Черной пятницы».

Почему покупатели больше не доверяют уловкам маркетологов и какие механизмы продаж приходят на смену традиционным предпраздничным акциям, разбиралась корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

Домашние концерты под угрозой срыва. Большие распродажи обернулись большим обманом.

«Я уверена, меня в очередной раз обманут. Из года в год одна и та же фигня продолжается. «Черная пятница умерла», — заявила блогер Антонина Круть.

В Петербурге — точно, говорят маркетологи. Почти 2/3 населения города к распродажам заранее не готовится. Треть — жестко контролирует свой бюджет, 15% горожан и вовсе не выходят из дома без списка нужных товаров.

«В едином порыве огромное количество людей не бежит на „Черную пятницу“, это, действительно, теперь так. Для нас это практически такая же обычная пятница, что и другие», — заявила директор по маркетингу торгово-развлекательного комплекса Екатерина Корнаухова.

И все-таки магазины повально пестрят желтыми ценниками — обещают скидки в 30, 50, а то и 70%. А что на деле?

А вот система персональных скидок, индивидуальный подход и строгий учет клиентской базы действительно работают. Приглашения в магазин приходят покупателям адресно. А ставку на сверхприбыль раз в год за счет наплыва покупателей делать опасно.

«Уже не так, как было раньше. В скидки не верят. Три по цене одной, купи два — мы дадим третью, а третью вообще получи бесплатно — это для совсем эконом-сегмента. А все, что выше, — средний ценник или бизнес уровень — теперь это только работа с клиентом», — заявил сооснователь бренда мужской одежды Дмитрий Мезин.

Еще один инструмент маркетологов — подарочные карты. Деньги уже уплачены. Сам «одаренный», хочет не хочет, а придет теперь только в этот магазин. А если не придет, бизнесу только выгоднее.

— То есть, по сути это та же «Черная пятница», только отложенная?

— Да, это подарок. Это «Черная пятница», только для своего мужчины, который может прийти и выбрать подарок от супруги. Кстати, самые продаваемые — это на 20 тысяч и на 50.

Казалось бы, время делать покупки в интернете. Но и маркетплейсы постепенно теряют свою привлекательность. В тренде не импульсивные траты, а осознанное отношение к деньгам.