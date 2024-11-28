ФНС заблокировала счета компании блогера Оксаны Самойловой

Федеральная монопольная служба (ФС) заблокировала счета компании блогера Оксаны Самойловой. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Согласно полученным сведениям, речь идет об ООО «Фэмэли Фест», занимающейся торговлей одежды. Самойлова является ее учредителем и руководителем. ФНС приняла решение о приостановке операций по счетам компании 16 сентября 2024 года. Основанием стало непредставление расчетов сумм налога на доходы физических лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скоро доиграются блогеры Сергей Косенко, Валерия Чекалина (Лерчек), а также другие знаменитости. Любителей легких денег активно преследуют по закону. Они должны ответить не только перед налоговой, но и компенсировать ущерб обманутым клиентам.