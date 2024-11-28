В Донецке вынесли приговор наемнику ВСУ из Венесуэлы

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Иностранец, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, получил примерно два миллиона рублей.

Суд в Донецке вынес заочный приговор наемнику из Венесуэлы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор украинскому наемнику из Венесуэлы — 30-летнего гражданина Боливарианской Республики признали виновным по статье 359 части третьей Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Об этом накануне сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.

Фото: прокуратура ДНР

Известно, что Пальма Вахари Мойзес Урбина прибыл на Украину в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024-го. Он по собственной воле вступил в Интернациональный легион, где прошел специальную подготовку, а после был обеспечен обмундированием и оружием.

Мужчина неоднократно принимал участие в боевых действиях совместно с боевиками Вооруженных сил Украины. Иностранцу заплатили сумму эквивалентом примерно в два миллиона рублей.

Урбина заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с лишением свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, то в Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

11:53
Важное дополнение: Шойгу обозначил, на кого распространяется ядерных зонтик РФ
11:31
Уже 2 тысячи «квадратов»: в подмосковном Климовске горит производственное здание
11:23
«Жизнь только начинается»: Алсу раскрыла, сменила ли фамилию в паспорте после развода
11:00
В Донецке вынесли приговор наемнику ВСУ из Венесуэлы
10:26
Индивидуальные проекты: в больницах и санаториях Донбасса открываются детские комнаты
10:22
Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
Болгарин превратился в армянина: Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год