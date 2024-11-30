Астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2024 года

Астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступающего декабря. Когда стоит заняться творчеством, а когда решать любовные вопросы?

Последний месяц года начинается с новолуния в философски настроенном Стрельце. Запрограммируйте себя на успех и позитив, продвижение вперед и расширение личностных границ.

Не обойтись без новых знаний, знакомств и свершений, без переосмысления текущей ситуации и поиска новых смыслов. Уделите время планированию дальних поездок, методов обучения и способов социального роста.

Главное, ставить реалистичные цели. Эти дни благоприятны для контактов с другими культурами, посещения храма, взаимодействия с животными, особенно с лошадьми. Хороший период для благотворительной деятельности.

В первую половину месяца напряженная конфигурация и ретроградность ряда планет затрудняют проявление себя и своих желаний. Многие замыкаются в себе и проецируют вину в своих проблемах на других, зацикливаются на собственной гордыне и высокомерии.

До 16 декабря ретро Меркурий в Стрельце может вызывать затруднения и задержки в поездках, обучении, общении, работе с информацией и документами, поломки техники и транспортных средств.

Важные дела, если нет срочности, лучше отложить и заняться актуализацией текущих задач. Допустимы новые кратковременные проекты или участие в дебатах, где вы можете проявить свое красноречие и дипломатию.

С 7 декабря обе гендерные планеты Венера и Марс, отвечающие за сексуальность, финансы, инициативу и способствующие раскрытию себя в отношениях с партнерами, поменяют энергетическую частоту.

Марс в эксцентричном знаке Льва становится ретрограден до конца февраля. Происходит перекос на событийном плане в социальной и публичной деятельности, бизнесе, спорте. Идет нарастание аутоагрессии и столкновение эго-интересов с окружающими. Обиды внутреннего ребенка рвутся наружу.

Зато самое время проработать со специалистами сексуальные комплексы или пройти тренинг по раскрытию себя, возобновить занятия спортом, настроиться на поиск взаимопонимания с собственными детьми, а также вернуться к тому, что давно хотели, но не доходили руки. Гармонизировать огненную планету поможет одежда красного цвета, аксессуары из металла и ежедневная зарядка.

Венера попадает под ураническое воздействие в знаке Водолей. Чувства и стиль подачи себя становятся немного странными и даже шокирующими. В течение месяца данное влияние перевернет наши представления о финансовой стороне жизни, о красоте и искусстве, а также предложит свой нестандартный подход к партнерским отношениям.

Желание личной свободы, эксперименты с образами, обнаружение в себе новых талантов — это основные задачи водолейской Венеры. Если вы уже в отношениях, то это отличное время, чтобы внести в них обновление. Отныне — партнер наш друг и единомышленник.

Кто в поиске своего пути, можно обратить внимание на сферы деятельности, связанные с архитектурой и дизайном, моделированием и освоением новых технологий, социальной работой и общественными мероприятиями.

Успехом будут пользоваться блоги о красоте и стиле, онлайн-знакомства и консультирование. Чтобы соответствовать веяниям этого периода, попробуйте сочетать новомодные вещи с классикой, использовать стиль унисекс и необычные украшения с космической символикой.

Влияние мужских планет на нежное венерианское естество чревато проявлением неконтролируемой страстности. Дисгармоничность и несдержанность в чувствах может привести к публичной скандальности.

Откорректировать такие состояния можно через развитие чувственности, художественного вкуса и манер, изучение психологии отношений и использование знаний на практике.

Поддерживать тело в хорошей форме поможет активная физическая нагрузка и восточная гимнастика, применение аппаратной косметологии и новых инновационных способов по уходу за собой.

Для устойчивого материального плана необходимо сформировать финансовую стратегию, не допускающую спонтанных расходов. Отличной идеей будет объединить деньги и технологии, например, пользоваться приложениями с функциями планирования бюджета и целеполагания.

С середины декабря полнолуние в Близнецах происходит под влиянием ретроградного Юпитера. Психоэмоциональное состояние может быть нестабильно — от повышенного уровня тревожности до зашкаливающего самомнения.

Легкомысленность в решениях и высказываниях склоняет давать трудновыполнимые обещания, браться за непостижимые задачи. Более полезная деятельность — это подытожить результаты проделанной за год работы и проанализировать допущенные ошибки, сдать долги по учебе, перепроверить отчетные документы.

В плане ухода за собой хорошо красить волосы, особенно в светлые оттенки, применять питательные маски. Любые омолаживающие процедуры пойдут на пользу, так как Близнецы это знак молодости и легкости.

После 16 числа ментальная сила возрастает. Предпринимательство, научная карьера и учеба, принятия решений и коммуникация постепенно начинают входить в обычный ритм.

С помощью аспекта добрейших планет Венеры и Юпитера можно рассчитывать на щедрые подарки и улучшение материального достатка. А под влиянием резкого Урана представится возможность распрощаться с теми людьми, кто отягощал ваше жизненное пространство весь год.

С переходом Солнца 21 декабря в целеустремленный сектор Козерога наступает день зимнего солнцестояния. Это время силы, когда стоит загадывать желания и ставить цели, связанные с карьерой и профессиональными амбициями.

Фокус внимания направлен на решение деловых вопросов. Усиливается сдержанность, честолюбие и стремление контролировать ситуацию.

Финальное Новолуние года происходит 31 декабря также в Козероге. Хотя эмоциональный фон один из самых устойчивых, но все-таки может проявиться холод и обида на людей, которые вас игнорируют и не понимают.

Не рекомендуется в ближайшие дни — до и после этой даты — проводить любое агрессивное вмешательство в области коленей, зубов и кожного покрова, а также вправление костей, суставов и позвоночника. Полезными будут солевые ванны, стимулирующие кровообращение и способствующие похудению.

Хозяин субботнего дня Сатурн указывает, что войти в новые энергии наступающего года следует через принятие и терпение, отказ от всего ненужного, обретение уверенности в себе и веру в собственные ценности.

Действенным ритуалом станет анализ своего годового пути и составление пошаговой инструкции себе или своему бизнес-проекту на предстоящий период.

Продумайте, какими делами, способствующими подъему по социальной лестнице и накоплению материальных ценностей, следует заниматься в новом году.

Главное — поверить в себя и настроиться на успех, но при этом обращая внимание на возможные препятствия на жизненном пути и эффективные способы их преодоления.

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