Время золотое: россияне станут считаться молодыми до 60 лет

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Скворцова анонсировала увеличение возраста молодежи до 60 лет

Скоро молодежью будут считать людей до 60 лет

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Когда точно произойдет такое изменение — не уточняется.

На фоне роста продолжительности жизни молодыми скоро будут считаться люди до 60 лет, а не до 45, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на Конгрессе молодых ученых.

Она отметила, что в данный момент по классификации ВОЗ, люди до 44 лет — это молодой возраст, с 45 до 59 лет — средний, 60–74 — пожилой, 75-90 — старческий, старше — долгожители. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году составил 73,4, отмечали в Минздраве.

 

Однако Скворцова не уточнила, когда именно внесут изменения в подобную классификацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что банда «черных вдов» семь лет убивала стариков в Подмосковье. На счету группировки около десятка бесчеловечных преступлений, в том числе — три убийства. Выйти на след безжалостных преступников удалось благодаря случаю. Три года расследований и более 80 томов уголовного дела. Следователям удалось установить всех причастных к совершению преступлений. Изначально банда из Электростали состояла из восьми человек, но к началу судебных разбирательств в живых осталось шесть членов группировки.

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