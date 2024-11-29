Женщина облила сожителя бензином, пока он курил

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 34 0

СК: в Нижегородской области женщина облила бензином сожителя, пока он курил

Женщина в результате бытовой ссоры облила мужчину бензином и он загорелся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Помещение, в котором случился конфликт, сгорело.

Следственный комитет Российской Федерации завершил сбор материалов по делу жительницы Гагинского района Нижегородской области, обвиняемой в покушении на убийство с особой жестокостью. Инцидент произошел в конце августа.

«Во время конфликта с сожителем она облила его бензином. В этот момент мужчина курил, что вызвало возгорание горючего вещества. Пострадавший сумел самостоятельно погасить пламя, но получил термические ожоги и был госпитализирован», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Пока мужчина боролся с огнем, пламя перекинулось на окружающие предметы, что стало причиной возгорания жилого дома, где произошел конфликт.

В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу, однако срок не уточняется. Во время судебного разбирательства женщина не признала свою вину. В данный момент дело о покушении на убийство находится в суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд назначил «смолинскому маньяку» принудительное лечение. Экспертиза признала преступника психически больным.

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