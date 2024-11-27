Не здоров: суд назначил «смолинскому маньяку» принудительное лечение

Экспертиза признала преступника психически больным.

Суд назначил принудительное лечение жителю поселка Смолино Челябинской области 52-летнему Владимиру Ческидову, который похитил и удерживал двух женщин и одну из них убил. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в период с января 2008 года по август 2009-го мужчина похитил одну из жертв, а в апреле 2011 года убил ее, нанеся множественные удары по голове. Тело было расчленено и спрятано.

Вторая женщина была похищена в 2009 году. Ческидов удерживал ее 13 лет и применял насилие. Женщина смогла сбежать из плена в июле прошлого года и добраться до сестры, которая вызвала полицию.

Освободиться ей удалось, когда у мужчины обострилось психическое заболевание. Мать похитителя вызвала медицинскую помощь, поэтому преступник не успел закрыть дверь в комнату жертвы. Пленница дождалась, когда все покинули дом, и смогла сбежать.

Ческидову предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: «Похищение человека», «Убийство» и «Изнасилование». В июне 2024 года жертва дала показания в суде. Кроме того, обвинения в похищении были предъявлены и матери преступника. Женщина вину не признала.

«На основании выводов проведенной в медицинском учреждении стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал фактический характер общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — сообщается в Telegram-канале СК.

Суд назначил Ческидову принудительное лечение в специализированной клинике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, откуда «смолинский маньяк» похищал своих жертв.