Нестабильные скорости: в Европе растут цены на электроэнергию

Особенные трудности испытывает Германия.

В Германии на фоне похолодания вырастут цены на электроэнергию — об этом сообщило издание Bloomberg.

Причина проста — выработка немецкой ветроэнергетики начала сокращаться из-за нестабильной скорости потоков воздуха. Теперь ФРГ придется увеличить нагрузку на более дорогие и неэкологичные угольные электростанции. По прогнозам, цены на энергию подскочили на 36%, достигнув 130 евро за мегаватт в час.

Другие европейские страны испытывают схожие проблемы. Так, Великобритании придется полагаться на газовые электростанции, чтобы компенсировать потери в экологичных источниках энергии.

На этом фоне в Европе продолжают активно расходовать запасы из своих подземных хранилищ газа. И наполняются они, зачастую, поставками российских углеводородов. На данный момент газ идет в Европу через Украину, при этом используется лишь одна газоизмерительная станция. За день по трубе поступает свыше 40 миллионов кубометров газа.