Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятилетней Полины

Эфирная новость 41 0

Девочка борется с тяжелым недугом — туберозным склерозом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю пятилетней Полины.

Девочка борется с тяжелым недугом — туберозным склерозом, из-за которого в организме все время образуются новые опухоли. На лечение ребенка нужны два миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 миллиона 729 тысяч 766 рублей. Большое вам спасибо!

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:49
Заглянем под капот: чем грозит установка более мощного аккумулятора
10:30
Большая часть россиян не следит за распродажами в «Черную пятницу»
10:13
В Сочи стартовал турнир команд-партнеров Академии «Небесная грация»
10:05
Собянин: Газовому хозяйству Москвы —159 лет
9:43
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятилетней Полины
9:34
В Сириусе рассказали про обучение ИИ

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год