Организаторы путешествия готовы возместить лишь половину суммы, потраченной пассажирами.

Трое россиян отказались от еды и воды на круизном лайнере SH DIANA. Участники путешествия должны были доплыть до Антарктиды, но визит к Южному полюсу отменился из-за поломки двигателя. Сейчас лайнер идет вдоль берегов Аргентины. Об этом сообщило британское издание The Times.

Фото: 5-tv.ru

Компания отказалась от полного возмещения ущерба. Она готова вернуть только 50% от стоимости путешествия. Известно, что лайнер вышел из Кейптауна, порта пункта отправления, с задержкой на 12 часов.

Фото: 5-tv.ru

Стоимость путешествия составила больше миллиона рублей. Россияне голодают уже около 48 часов, но их требования о полном возмещении затрат игнорируются.

Фото: 5-tv.ru

Путешественники предполагают, что неполадки с кораблем были обнаружены еще в Кейптауне, и именно из-за этого призошла задержка отправления. Но круиз не был отменен, так как это перегонный рейс. То есть организаторам нужно вернуть лайнер из Южной Африки в Аргентину для того, чтобы окупить затраты и набрались люди, желающие посетить Антарктиду. На следующий день после окончания этого тура начинается следующий.

«Мы поняли, что капитан не сообщал в посольство России о том, что на борту есть голодающие из России в знак протеста. Хотя вроде бы по закону он это обязан сделать. Был задан вопрос на брифинге. Он ответил, что уведомил наземные службы о состоянии корабля, но так и не ответил про голодающих. То есть этот вопрос несколько раз был проигнорирован», — поделилась эксклюзивно с 5-tv.ru Наталья Литвинова, одна из пассажирок лайнера.

Она также рассказала, что все были очень разочарованы, ведь 90% людей на борту мечтали побывать в Антарктиде. А некоторые много лет копили деньги на это путешествие.

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