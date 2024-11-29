Патрушев: правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Вице-премьер заявил, что российский продовольственный рынок полностью обеспечен необходимыми товарами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российское правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, рост цен на ряд продуктов связан с высоким спросом на эти товары.

«С учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров», — заявил Патрушев.

Во-первых, подчеркнул вице-премьер, правительство заключает договоры с производителями и продуктовыми сетями. Эта мера касается таких продуктов, как сахар, хлеб, сливочное масло и овощи из «борщевого набора».

В настоящий момент в России есть 36 регионов, в которых принимаются такие меры. При этом результаты уже видны. Ситуация находится под контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство продолжит отслеживать ситуацию с ценами и после их стабилизации.

Во-вторых, правительство выступает за заключение долгосрочных договоров с поставщиками овощей. Помимо того, что подобные меры гарантируют аграрным предприятиям сбыт без посредников, производители будут знать точную цену реализации продуктов.

В заключение Патрушев подчеркнул, что российский рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев обозначил основные задачи совета Морской коллегии.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
Умер российский футбольный арбитр Эмир Привалов
16:46
Собянин: «Сделано в Москве» помогает столичным компаниям выходить на новые рынки
16:27
«Колоссальная энергия»: Гарик Сукачёв готовится отметить юбилей концертами в Москве и Петербурге
16:16
Патрушев: правительство принимает меры по стабилизации цен на продукты
16:09
Проблема большинства россиян: как восполнять дефицит витамина D в организме
15:52
«Стильно, модно, молодежно»: Гарик Сукачёв перепел «Станцию Таганскую» «Любэ»

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год