Остались трое детей: в Башкирии муж и жена совершили парный суицид
Тела обнаружили в гараже.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Супружеская пара совершила самоубийство в Башкирии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Уточняется, что тела 36-летнего Артура Н. и его 34-летней жены Лилии Н. без признаков жизни обнаружили в гараже на территории личного хозяйства в селе Иглино.
Известно, что мужчина трудился рабочим по найму, а его супруга была домохозяйкой. У пары остались трое маленьких детей.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поселке Первомайский Оренбургской области сотрудник полиции застрелил женщину и покончил с собой.
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