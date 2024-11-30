«Могу студию слезами залить»: как SHAMAN переживает развод с Мартыновой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Осенью на SHAMAN обрушился развод с Мартыновой и смерть пресс-секретаря

«Могу студию слезами залить»: как SHAMAN переживает развод с Мартыновой

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

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Недолгое время спустя артист столкнулся с еще одной бедой — скончался его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский.

Уходящая осень стала настоящим испытанием для заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

В начале сентября стало известно, что Дронов разводится со своей супругой Еленой Мартыновой. В браке они прожили порядка семи лет. По словам артиста, причиной разлада в отношениях стали очень плотные графики супругов.

Однако на этом беды в жизни Ярослава не закончились. 10 ноября в собственной квартире на проспекте Мира скончался его пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский. По предварительной версии, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечная недостаточность.

«Это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас. Такие виражи эмоциональные за два месяца», — заявил Дронов в эфире телепередачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По словам Ярослава, сейчас он проходит этап восстановления сил и пытается двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина».

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