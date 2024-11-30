Из брюха семиметрового питона достали проглоченного фермера

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 60 0

В Индонезии из брюха семиметрового питона достали проглоченного им фермера

Питон проглотил мужчину в Индонезии

Фото: www.globallookpress.com/ Gerry Pearce

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Только что отобедавшую змею нашел брат мужчины и принялся вскрывать ей брюхо.

Питон проглотил фермера Пеко в районе Северный Луву в Индонезии. Об этом сообщил Daily Mirror.

Несчастный занимался сборкой тростникового сахара. Непонятно, как он не заметил змею, ведь в тех краях небезызвестно об их коварности, но рептилии все же удалось напасть. Семиметровый питон сначала обвил свою жертву, медленно и мучительно душа ее, а потом заглотил без остатка.

Ближе к ночи о пропаже Пеко забеспокоился его зять, Ваван. Он незамедлительно отправился на поиски. У тростникового поля он наткнулся на питона, только что поглотившего свою жертву. Мужчине было тяжело поверить в случившееся, ведь его родственник был очень опытным фермером и прекрасно знал о рисках. Учитывая размеры содержимого в питоне, закрадывались худшие мысли.

«Они (Питоны — Прим. Ред.) представляют опасность, о которой все знают. Я не могу объяснить, как мой брат попался на их уловки. Он был очень опытным», — поделился шокированный родственник.

Ваван принял решение вскрыть питона, чтобы проверить свои догадки. К несчастью, внутри действительно был Пеко. У погибшего осталось трое детей.

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