«Я темщик с Выхино»: Чеботина собирается на свидание с парнем, позвавшим ее замуж

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Певица Чеботина пригласила на свидание фаната, который позвал ее замуж

«Я темщик с Выхино»: Чеботина собирается на свидание с парнем, позвавшим ее замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Молодой человек сделал звезде предложение на шоу. Раньше они никогда не встречались.

Певица Люся Чеботина посетила шоу рэпера Басты, где получила предложение выйти замуж от фаната.

Молодой человек представился Даниилом Журавелем и рассказал, что сейчас учится в финансовом университете, а также занимается инвестициями.

«Я темщик с Выхино. Брали ли у меня интервью на Патриках? Нет, не люблю Патрики. Где себя вижу? Самое главное просто с любимой девушкой, а там уже как сложится», — признался потенциальный жених Чеботиной.

Люся никогда раньше не видела этого молодого человека, однако после уговоров Басты согласилась встретиться с ним еще раз. Девушка пригласила смельчака на свой концерт, отметив, что он может считать эту встречу свиданием. Там они смогут пообщаться поближе.

На многочисленных шоу и интервью Чеботина признается, что до сих пор переживает расставание с певцом ЮрКиссом. Несколько лет они просто дружили, а провстречались всего пару месяцев. По крайней мере так говорят сами артисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Чеботиной поднимал на нее руку.

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