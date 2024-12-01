Президент России Владимир Путин посетил мероприятие и рассказал коллегам о новинках отечественного вооружения.

Кроме «евроморковки» для Тбилиси припасен и кнут. С 2014 года на Украине воюет за Киев так называемый грузинский легион. Достоверно неизвестно, сколько в нем бойцов. Сами они говорят о тысяче штыков, но под видом «Грузинских легионеров» может действовать вообще кто угодно.

По данным российской службы внешней разведки, боевики уже в Грузии и принимают участие в беспорядках. В Киев в свое время привозили грузинских снайперов для разжигания. Теперь логично ждать алаверды, методички не меняются.

Постсоветское пространство западные спецслужбы пытаются превратить в минное поле. Были попытки раскачать ситуацию в Киргизии, и не раз, в Белоруссии, в Казахстане. Для защиты от подобной прокси-агрессии был создан формат ОДКБ — Организация договора о коллективной безопасности. И Казахстану миротворцы ОДКБ действительно обеспечили безопасность, когда прибыли и утихомирили беспредельщиков. Но сейчас сложились условия для применения механизма ОДКБ для поддержки России — на нашу территорию, в Курскую область, вторглись украинские боевики, по нашей территории наносят удары натовским оружием.

Чтобы разъяснить ситуацию, лидеры ОДКБ собрались в Астане на этой неделе. По уставу, страна-участник должна попросить соседей о помощи. Россия не попросила. Как заявил Владимир Путин, запаса прочности нашей армии хватит, и чтобы отразить эту агрессию, и соседям помочь, если что.

«Никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят. У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха. Но все вместе пойдут вперед, и ничто их не остановит», — заявил Владимир Путин.

Что и было продемонстрировано в ответ на еще одну попытку ударить американскими ракетами вглубь российской территории. Массированный удар был нанесен ровно в то время, когда лидеры ОДКБ прибывали в Астану.

По карте мониторинга воздушных целей видно, что наши дроны и ракеты летали в украинском небе как хотели и куда хотели. И никакие Patriot им не мешали. По заявлению Министерства обороны, были поражены все цели, 17 объектов — военных, военно-промышленных и энергетики, питающих оружейные производства.

Отдельная кара настигла подразделения, запускавшие ATACMS по нам. Пять установок было уничтожено в Сумской области, неподалеку от границы.

На встрече в Астане в итоговой декларации указали, что необходимо создать в масштабах всей Евразии. А неевразийские страны, Штаты, прежде всего, за порогом.

В теории, европейцы и, например, турки могут быть участниками этой организации или объединения, хоть и не в ближайшем будущем.

Но что совершенно точно, Россия может и должна играть ключевую роль в защите континента. И у нас для этого есть ресурсы и возможности. Новейшая система «Орешник» — важный, но не единственный аргумент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев как опытный дипломат, прекрасно понимая важность момента, создал соответствующую атмосферу. Визит российской делегации проходил в статусе государственного. Это высшая и максимально торжественная форма дипломатического протокола. Токаев лично встречал Путина у трапа самолета, вместе они отправились на переговоры в одной машине. Рота почетного караула, оркестр и триколор в небе Астаны. Все сигналы, которые могли быть поданы, были поданы.

Когда делегация из Москвы только вылетела в аэропорт Астаны молодая художница Асель Сабыржанкызы начала рисовать картину «Мост дружбы». Что уже символично, но еще более символично то, что художница пишет картину одновременно двумя руками. Уникальный навык, что в контексте встречи означало — Казахстан, как и Россия, настроен на углубление двусторонних отношений. Президент Токаев заявил, что весной в Астане откроется Аллея вечной казахстанско-российской дружбы, и что еще в трех городах заработают школы с обучением на языке Пушкина.

Экономическое сотрудничество крепнет, за последний год в Казахстане открылось четыре тысячи компаний с российскими инвестициями. А самым амбициозным совместным проектом может стать новый логистический коридор по маршруту «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан — порты Индийского океана». Его активно развивают с прошлой осени.

Не случайно на встречу в Астане президент Белоруссии прилетел из Пакистана, а секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу из Афганистана. Да, проект сложный, нет сомнений, что ему попытаются помешать те, кто считает этот мост в Индию своей зоной влияния.