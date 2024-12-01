«Будет прорыв»: в России разрабатывают уникальную вакцину от рака

Препарат будет готов к применению уже в 2025 году.

Медицинскую помощь с начала СВО у специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получили 77 тысяч военных. Еще порядка 50 тысяч гражданских в зоне боевых действий обратились к врачам ФМБА.

Такую статистику привела глава агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. ФМБА своего рода медицинский спецназ, места дислокации - стратегические предприятия и закрытые города, а командировки - исключительно в зоны стихийных бедствий или боев.

В первый день вторжения боевиков ВСУ в Курскую область, по словам Скворцовой, в ближайший опорный пункт ведомства в Курчатове была направлена группа из 200 специалистов, каждый третий из них был хирургом. Они спасли, без преувеличения, сотни жизней.

Несмотря на экстремальные задачи, которые входят в обязанности ведомства, ФМБА ведет и научные разработки, так начали клиническое исследование первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу берез, а в новом году для онкобольных пациентов станет доступной вакцина от меланомы, то есть рака кожи, и глиобластомы - новообразования головного мозга.

«Мы создали уникальную платформу по созданию мРНК-вакцин. Это вакцины, которые несут не сам антиген, а нуклеотидный код. Он попадает в клетку, и клетка сама рождает белок на основе этого кода – тот, который нужно. Я так думаю, что для того, чтобы обеспечить полную безопасность, гарантированную, нам нужно еще, наверное, около года, для того чтобы перепроверить все, каждый компонент отдельно и все вместе", - заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Это все равно прорыв будет», - отметил Владимир Путин.

Подобные вакцины от рака параллельно разрабатывают несколько ведущих научных институтов в России. В основном те же, что во время пандемии сумели поставить защиту от ковида, потому что технология по сути одна. Но в отличие от ковидных, массовых вакцин, противоопухолевые персонализированы, то есть они готовятся под каждого конкретного пациента, учитывая его ДНК и учитывая молекулярный состав конкретной опухоли. Такие препараты недешевые, но именно за ними будущее медицины.

Собственно, это направление даже сложно назвать медициной в чистом виде. Это синтез с математикой, генетикой, химией и даже робототехникой.