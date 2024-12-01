«Знакомы несколько лет»: Боня рассказала о балующим ее подарками таинственном мужчине

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 32 0

Виктория Боня призналась, что ее связывает с балующим ее подарками мужчиной

Белая вечеринка Бони

Фото: Telegram/Виктория Боня/t.me/v_bonya

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Они вместе занимались альпинизмом.

Таинственный мужчина, который на днях подарил блогеру Виктории Боне дорогое украшение, приходится ей просто другом. Об этом звезда рассказала порталу Starhit.ru.

Телеведущая сообщила, что этого мужчину она называет «дед Мороз по имени Николай». После того как в личном блоге звезда похвасталась новеньким ожерельем, поклонники начали выдвигать предположения, что он — ее возлюбленный. Но Боня поспешила все опровергнуть.

«Николай не смог прилететь, он подарил еще одно колье, я про него не рассказала — тоже Cartier. Николай — это мой друг. Этот человек ходит со мной в горы. Мы знакомы несколько лет. Я позвонила ему в начале лета, позвала с собой в горы, он согласился, и мы взошли вместе», — призналась телеведущая.

Кроме того, она добавила, что еще один друг полностью оплатил ее праздник. И она рассказала про других мужчин, которые тоже являются ее хорошими друзьями. 

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла белая вечеринка Виктории Бони.

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