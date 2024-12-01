Заправка и автомобиль загорелись в Махачкале

Очередная заправка загорелась в Махачкале на фоне масштабных проверок АЗС, которые идут сейчас в Дагестане. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

По данным МЧС, пожар произошел на заправке, расположенной на проспекте Мирзабекова. К приезду пожарных огонь успел охватить заправочные колонки и один автомобиль.

Уточняется, что возгорание удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают 26 специалистов и семь единиц техники МЧС России.

На днях сообщалось, что в ходе проверки автозаправочных станций в Дагестане, инициированных после ряда взрывов и возгораний, ревизоры выявили свыше 17 тысяч нарушений. Оказалось, что почти пять тысяч АЗС в республике работают, не соблюдая правил пожарной и промышленной безопасности.

Из-за нехватки кадров и многочисленных нарушений законодательства с лета прошлого года на АЗС Дагестана произошло несколько взрывов, в результате которых погибли 48 человек, более ста пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на АЗС в Грозном прогремел мощный взрыв, приведший к гибели четырех человек.