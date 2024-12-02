«Я не выпила тогда»: Муцениеце призналась, что они с Прилучным видели НЛО

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Актриса Агата Муцениеце во время отдыха в Греции видела НЛО

«Я не выпила тогда»: Муцениеце рассказала, как увидела НЛО в годы брака с Прилучным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Это произошло несколько лет назад во время их совместного отдыха в Греции.

Актриса Агата Муцениеце видела НЛО. Об опыте столкновения с пришельцами она рассказала в своем подкасте про конспирологию и теории заговора.

Случилось это еще в годы, когда артистка была замужем за актером Павлом Прилучным. Семья отдыхала в Греции, когда Муцениеце увидела над морем неопознанный летающий объект.

«Мы сидели на пляже, и была детская дискотека. <…> Я не выпила тогда ни капли алкоголя. Слева от меня шел горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль горизонта», — поделилась актриса.

По ее словам, неопознанный объект летел быстрее самолета, после чего завис в воздухе и исчез. НЛО увидел и Прилучный, но сейчас вряд ли в этом признается, считает Муцениеце, скорее назовет ее сумасшедшей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии заявили о доказательствах существования инопланетян. Программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen зафиксировала возможное послание со звезды Проксимы Центавра.

Программа по поиску внеземных сигналов, о которой идет речь, поддерживается Оксфордским университетом. Впервые она получила сигнал из космоса в 2019 году,

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