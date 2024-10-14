Внеземной разум: в Британии заявили о доказательствах существования инопланетян

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 40 0

В Британии заявили о получении доказательств существования инопланетян

Внеземной разум: в Британии заявили о доказательствах существования инопланетян

Фото: www.globallookpress.com/Chandra X-Ray Observatory Center

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Программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen зафиксировала возможное послание со звезды Проксимы Центавра.

Программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen обнаружила доказательства существования инопланетян, и в ближайшее время они будут предоставлены миру. С таким заявлением выступил режиссер-документалист Саймон Холланд, сообщает Daily Mail.

По словам Холланда, сигнал, полученный программой, довольно слабый, отсюда технические трудности по его распознаванию. Предположительно, он поступает из области вокруг звезды Проксимы Центавра из точечного источника и представляет собой узкий электромагнитный спектр.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — утверждает Холланд.

Сенсационные материалы обещают опубликовать не позднее, чем через месяц. Программа по поиску внеземных сигналов, о которой идет речь, поддерживается Оксфордским университетом. Впервые она получила сигнал из космоса в 2019 году,

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что NASA отменило расстыковку Crew Dragon с россиянином на борту от МКС.

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