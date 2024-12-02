В России могут запретить курение на ходу

В Государственной думе предложили запретить курение на ходу. Обращение с соответствующей инициативой зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов от партии «Новые люди» направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Об этом передает РИА Новости.

«Запрет курения на ходу сделает города более чистыми и приятными для проживания. Помимо этого, запрет будет способствовать снижению распространения курения среди молодежи», — говорится в документе.

Хамитов попросил Мурашко изложить позицию Минздрава о возможности внести поправку про запрет на курение на ходу в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма».

Вместе с тем депутат указал на распространенность вредных привычек в России, особенно курение. Однако это противоречит главной цели россиян — вырастить здоровое и спортивное молодое поколение.

Инициаторами инициативы стали представители общественных организаций. Курение на ходу вредно как для окружающих, так и для экологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-невролог Мария Чердак рассказала о проблемах со здоровьем у любителей «подымить». По ее словам, у курильщиков объем вещества головного мозга меньше, чем у тех, кто курит. Никогда не поздно отказаться от этой вредной и пагубной привычки, подчеркнула специалист.