Боевику «Азова» * суд заочно вынес приговор за убийство

Боевику нацбатальона «Азов»* Андрею Ромащенко Верховный суд ДНР заочно вынес приговор за убийство. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Приговором суда Ромащенко заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Весной в одном из жилых домов Мариуполя боевик нашел женщину пенсионного возраста. Он выстрелил ей в грудь из автомата, в результате полученных ранений пострадавшая скончалась. Установлено также, что с начала специальной военной операции Ромащенко участвовал в боевых действиях на территории Мариуполя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что британский наемник Джеймс Андерсон рассказал о положении ВСУ. Иностранец тренировал украинских новобранцев, которых привозили из тюрем. Андерсон перешел русскую границу с боевиками ВСУ и попал в плен в первом же бою. До того как попасть в Восточную Европу наемник четыре года служил в войсках Британии.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ