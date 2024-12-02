Боевику «Азова»* суд заочно вынес приговор за убийство

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Преступник объявлен в международный розыск.

Боевику «Азова» * суд заочно вынес приговор за убийство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Боевику нацбатальона «Азов»* Андрею Ромащенко Верховный суд ДНР заочно вынес приговор за убийство. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Приговором суда Ромащенко заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Весной в одном из жилых домов Мариуполя боевик нашел женщину пенсионного возраста. Он выстрелил ей в грудь из автомата, в результате полученных ранений пострадавшая скончалась. Установлено также, что с начала специальной военной операции Ромащенко участвовал в боевых действиях на территории Мариуполя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что британский наемник Джеймс Андерсон рассказал о положении ВСУ. Иностранец тренировал украинских новобранцев, которых привозили из тюрем. Андерсон перешел русскую границу с боевиками ВСУ и попал в плен в первом же бою. До того как попасть в Восточную Европу наемник четыре года служил в войсках Британии.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

16:34
Боевику «Азова»* суд заочно вынес приговор за убийство
16:13
«Такого не было давно»: какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве
15:52
Собянин рассказал о строящихся при поддержке Москвы социальных объектах
15:31
Слово американского президента: как Байден обманул всех и спас сына от тюрьмы
15:11
В Эстонии начались учения НАТО вблизи границы с Россией
14:51
«Зачем столько денег потратил?» — певица Валерия рассказала о расходах семьи

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
«Зачем столько денег потратил?» — певица Валерия рассказала о расходах семьи
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год