Прошла любовь: русская девушка Джонни Деппа намекнула на расставание с ним

Похоже, у артиста на горизонте новый роман.

Возлюбленная актера Джонни Деппа Юлия Власова намекнула на расставание с ним. Российская модель опубликовала сторис в личном блоге в соцсетях.

Девушка отвечала на вопрос подписчика, в котором охарактеризовала своего будущего мужчину, но не упомянула про Деппа. Подписчики предполагают, что таким образом 28-летняя российская модель заявила о расставании с голливудским актером. Ведь она явно дала понять, что с ней рядом нет мужчины, который готов «носить ее на руках и дарить весь мир».

«Мужчина, с которым я захочу создать семью, должен быть человеком, рядом с которым я буду чувствовать себя вдохновленной и настоящей», — отметила Власова.

Юлия Власова рассказала об ожиданиях от идеального мужчины. Instagram*/im__iuliia

По информации портала The Mirror US, у звезды «Пиратов Карибского моря» могут быть отношения с испанкой, которая вдвое младше него. Как сообщил инсайдер, эта парочка часто появляется вместе в общественных местах. Он предполагает, что это может порождать слухи о возможном романе.

Но, есть и та категория фанатов, которая подозревает, что все это пиар, так как только недавно девушка Деппа подогрела слухи о браке. Она объявила о помолвке. Как на самом деле развернутся события — станет известно позднее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп вернулся в Голливуд после громкого развода с Херд.

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