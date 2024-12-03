В Южной Корее может находиться около 5,3 тысяч россиян

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Пока что просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было.

В Южной Корее может находиться около 5,3 тысяч россиян

Фото: Reuters/ Kim Hong-Ji

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В Южной Корее в данный момент может находиться более пяти тысяч россиян. Просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Посольство России в Республике Корея призывает граждан РФ, находящихся в стране, не принимать участия в различных политических мероприятиях и сохранять спокойствие.

Введение военного положения в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения. Как стало известно, ночью южнокорейский лидер провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Сок Ель также выступил с обращением по ТВ. Он объявил, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка Южной Кореи. Пока неясно, как эти шаги повлияют на управление и демократию страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие собираются у здания Национальной ассамблеи Сеула.

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