В Южной Корее может находиться около 5,3 тысяч россиян
Пока что просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было.
Фото: Reuters/ Kim Hong-Ji
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В Южной Корее в данный момент может находиться более пяти тысяч россиян. Просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
Посольство России в Республике Корея призывает граждан РФ, находящихся в стране, не принимать участия в различных политических мероприятиях и сохранять спокойствие.
Введение военного положения в Южной Корее
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения. Как стало известно, ночью южнокорейский лидер провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.
Сок Ель также выступил с обращением по ТВ. Он объявил, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка Южной Кореи. Пока неясно, как эти шаги повлияют на управление и демократию страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие собираются у здания Национальной ассамблеи Сеула.
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